Ciné Lot : « Super Lion » Salle culturelle Esclauzels, 3 novembre 2023, Esclauzels.

Esclauzels,Lot

Synopsis :

Hedvig, une jeune fille de 11 ans passionnée de jeux vidéo, est obligée de remplacer son père comme super-héros de la ville..

2023-11-03 20:30:00 fin : 2023-11-03 . 4 EUR.

Salle culturelle

Esclauzels 46090 Lot Occitanie



Synopsis:

Hedvig, an 11-year-old girl with a passion for video games, is forced to replace her father as the town’s superhero.

Sinopsis:

Hedvig, una niña de 11 años apasionada por los videojuegos, se ve obligada a sustituir a su padre como superhéroe del pueblo.

Synopsis:

Hedvig, ein elfjähriges Mädchen mit einer Leidenschaft für Videospiele, wird gezwungen, ihren Vater als Superheld der Stadt zu ersetzen.

Mise à jour le 2023-10-12 par Pnr des Causses du Quercy