Sois parfaite et t’es toi ! Salle culturelle du Vallon Mauves-sur-Loire, 31 décembre 2023, Mauves-sur-Loire.

2023-12-31

Horaire : 21:00

Gratuit : non 40 €BILLETTERIE : www.theatre-jeanne.com

Comédie écrite, mise en scène et interprétée par Elyse Fruttero et Lucille Brunel.Choc des générations et humour : une femme de 30 ans fait un bond dans le passé et se retrouve dans une cuisine face à sa grand-mère lorsqu’elle avait le même âge ! Liberté, égalité, féminité : Femme d’hier contre Femme d’aujourd’hui ! Emmanuelle, 30 ans, dynamique et carriériste avocate réputée qui ne voit pas l’intérêt d’avoir une vie conjugale et de devenir mère, se retrouve malgré elle en 1960 dans la cuisine de sa grand-mère, Colette, qui a également 30 ans à ce moment-là à une époque pas si lointaine où la modernité était incarnée par le transistor. Pour une femme d’aujourd’hui qui n’envisage pas sa vie sans connexion internet, le choc est rude !Une comédie féminine qui met en scène la rencontre de deux jeunes femmes que 50 ans de combat pour l’émancipation des femmes séparent pour un duo inhabituel sur un sujet sensible traité avec beaucoup d’humour ! Représentations (proposées par le Théâtre de Jeanne de Nantes) à la salle Le Vallon à Mauves-sur-Loire :dimanche 31 décembre 2023 à 18h et à 21h

Salle culturelle du Vallon Mauves-sur-Loire 44470

02 40 25 59 38 communication@mauvessurloire.fr https://www.theatre-jeanne.com