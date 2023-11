Existences – par le mentaliste Léo Brière Salle culturelle du Vallon Mauves-sur-Loire, 5 novembre 2023, Mauves-sur-Loire.

Gratuit : non 15 € / 10 € réduit Billetteries : ticketmaster.fr, billetreduc.com

Après avoir exploré les secrets du cerveau dans son spectacle « L’expérience interdite », le mentaliste Léo Brière vous emmène dans un incroyable voyage au cœur de ce que nous avons de plus précieux et mystérieux… Notre existence !Préparez-vous à vivre une expérience sidérante à travers un show de mentalisme exceptionnel et bluffant, qui pourrait bien bouleverser vos certitudes à tout jamais… Tout public, à partir de 8 ans Durée : 1h40 Représentations :samedi 4 novembre 2023 à 20h30dimanche 5 novembre 2023 à 16h

Salle culturelle du Vallon Mauves-sur-Loire 44470

02 40 25 59 38 communication@mauvessurloire.fr