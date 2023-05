Tout bascule Salle culturelle du Vallon, 4 mars 2023, Mauves-sur-Loire.

2023-03-04

Horaire : 20:30 22:30

Gratuit : non 8 € / 4 € pour les moins de 10 ans Réservations au 06 81 11 51 03 Tout public

Après « Feu Monsieur de Marcy » et « Impair et paire », la troupe de théâtre « Entre midi et 2 » revient s’installer au Vallon à Mauves sur Loire pour 4 représentations du 4 au 11 mars 2023. Cette année, nous présenterons « Tout bascule » une comédie (tout public) d’Olivier Lejeune : Jacques Lasségué, publicitaire renommé et séducteur impénitent, s’est enfin résigné à officialiser ses cinq ans de vie commune avec Corinne. Alors que sa noce se déroule dans une auberge à cent mètres de sa résidence secondaire, il se réfugie chez lui à sa sortie de l’église. Sa soeur aînée Lucie, grand coeur mais gaffeuse invétérée, en jetant du riz sur les mariés, lui a envoyé un grain de riz inexpugnable dans l’oeil. C’est le grain qui va enrayer la machine car à partir de là TOUT BASCULE !

Salle culturelle du Vallon Mauves-sur-Loire 44470

02 40 25 59 38 communication@mauvessurloire.fr 0681115103