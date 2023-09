Cet évènement est passé Assistez à une conférence pour la commémoration du 79ème anniversaire de la bataille de Dompaire et de la Libération Salle Culturelle Dompaire Catégories d’Évènement: Dompaire

En présence de Nicolas Nouveau, fils de Jean-Pierre Nouveau. Conférence animée par Hugues Lavoix , Président de l’Association du Souvenir des Cadets de la France libre. Salle Culturelle 3 rue Charles Gérôme, 88270 Dompaire Dompaire 88270 Vosges Grand Est 06 81 10 14 94 http://www.voiedela2edb.fr La salle culturelle est équipée d’une salle de 54 places assises fixes (possibilité d’ajouter des sièges), d’une régie, son, lumière, d’un dispositif de vidéoprojection et d’une salle de convivialité. Des animations conduites par la ComCom y sont régulièrement proposées, telles que séances de cinéma, conférences et spectacles. Les élus ont également décidé de prêter cette salle à toutes les associations et entreprises qui souhaitent utiliser cet espace en vue d’organiser des événements à destination de la population. Parking Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T20:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:59:00+02:00

2023-09-16T20:00:00+02:00 – 2023-09-16T23:59:00+02:00 Tourisme Mirecourt Détails Catégories d’Évènement: Dompaire, Vosges Autres Lieu Salle Culturelle Adresse 3 rue Charles Gérôme, 88270 Dompaire Ville Dompaire Departement Vosges Lieu Ville Salle Culturelle Dompaire latitude longitude 48.221787;6.225834

