Théâtre – Les bouch’ à Oreilles Salle culturelle de la Source Évaux-les-Bains, 21 janvier 2024, Évaux-les-Bains.

Évaux-les-Bains,Creuse

La carte bleue de Jacques vient d’être avalée par le distributeur. Qu’à cela ne tienne, un rapide détour par le guichet de la banque et le tour sera joué.

Sauf que Jacques se balade avec, dans sa poche, le cadeau acheté pour l’anniversaire de son neveu, un joli revolver plus vrai que nature…

Sauf qu’en apercevant le joujou de Jacques, le personnel de la banque est persuadé qu’un hold-up se prépare…

De quiproquos en boulettes de haut vol, un faux braquage qui risque bien de tourner en vrai hold-up !

Durée : 2h.

2024-01-21 fin : 2024-01-21 . EUR.

Salle culturelle de la Source

Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Jacques’ credit card has just been swallowed by the ATM. A quick detour to the bank teller’s and the job’s done.

Except that Jacques is carrying in his pocket the gift he bought for his nephew’s birthday – a pretty, lifelike revolver…

But when the bank’s staff catch sight of Jacques’ toy, they are convinced that a hold-up is afoot…

From misunderstandings to high-flying pellets, a mock robbery that could well turn into a real hold-up!

Running time: 2 hours

La tarjeta de crédito de Jacques acaba de ser engullida por el cajero automático. Un rápido desvío al cajero del banco y ya está.

Salvo que Jacques lleva en el bolsillo el regalo que compró para el cumpleaños de su sobrino, un bonito revólver que parece más real que la vida…

Pero cuando los empleados del banco ven el juguete de Jacques, se convencen de que se está planeando un atraco…

De los malentendidos a las meteduras de pata de altos vuelos, ¡un robo simulado que bien podría convertirse en un atraco real!

Duración: 2 horas

Jacques’ Kreditkarte wurde gerade vom Geldautomaten verschluckt. Ein kurzer Abstecher zum Bankschalter und die Sache ist erledigt.

Doch Jacques hat das Geburtstagsgeschenk für seinen Neffen in der Tasche, einen hübschen, lebensechten Revolver.

Als die Bankangestellten Jacques’ Spielzeug sehen, sind sie überzeugt, dass ein Überfall geplant ist…

Ein falscher Banküberfall, der sich als echter Überfall entpuppen könnte!

Dauer: 2 Stunden

Mise à jour le 2023-10-04 par Creuse Confluence Tourisme