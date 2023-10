Les allumettes et la petite fille Salle culturelle de la Source Évaux-les-Bains, 8 décembre 2023, Évaux-les-Bains.

Évaux-les-Bains,Creuse

« Allumettes…. allumettes… » Plongez au cœur de l’hiver pour suivre l’histoire d’une petite fille qui va vivre le temps d’une nuit, un rêve incroyable. Est-ce bien un songe? Mais chut l’histoire commence…

Durée : 40 min

Enfants scolarisés sur la commune: gratuit

Parent accompagnant: 5€

Autre public : 10€ (nombre de places limitées).

2023-12-08

Salle culturelle de la Source

Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine



« Allumettes…. matches… » Plunge into the heart of winter to follow the story of a little girl who, for one night, lives an incredible dream. But is it really a dream? But the story begins…

Running time: 40 min

Local schoolchildren: free

Accompanying parent: 5?

Other public: 10? (limited number of places)

« Allumettes…. coincide… » Sumérgete en el corazón del invierno para seguir la historia de una niña que, durante una noche, experimenta un sueño increíble. Pero, ¿es realmente un sueño? Pero la historia comienza…

Duración: 40 min

Escolares de la zona: gratis

Padres acompañantes: 5?

Otro público: 10? (plazas limitadas)

« Streichhölzer…. Streichhölzer… » Tauchen Sie ein in den Winter und verfolgen Sie die Geschichte eines kleinen Mädchens, das eine Nacht lang einen unglaublichen Traum erlebt. Ist es wirklich ein Traum? Aber pssst, die Geschichte beginnt…

Dauer: 40 min

Kinder, die in der Gemeinde eingeschult werden: kostenlos

Begleitende Eltern: 5?

Anderes Publikum: 10 (begrenzte Anzahl an Plätzen)

