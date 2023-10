Ah ! Le cochon ! Salle culturelle de la Source Évaux-les-Bains, 8 octobre 2023, Évaux-les-Bains.

Évaux-les-Bains,Creuse

La troupe Baladenrime du foyer culturel de Commentry présente : Ah ! Le cochon ! de Vivien Lheraux.

« Un nouveau retraité allergique à l’informatique, une call-girl qui débarque, une épouse pleine d’imagination, des policiers naïfs. Tout ce petit monde se retrouve dans un appartement où il sera question de valises, de drogue, d’un camping-car, de mensonges, de quiproquos, et puis des maracas et des cris de cochon …

Tout est réuni pour passer un agréable moment et rire sans retenue..

2023-10-08 fin : 2023-10-08 . EUR.

Salle culturelle de la Source

Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine



The Baladenrime troupe from the Commentry cultural center presents : Ah! le cochon! by Vivien Lheraux.

« A new retiree allergic to computers, a call-girl who shows up, an imaginative wife and naive policemen. All this little world meets in an apartment where it will be a question of suitcases, drugs, an RV, lies, misunderstandings, and then maracas and pig squeals…

It’s all here to make you have a good time and laugh without restraint.

La compañía Baladenrime del centro cultural Commentry presenta : Ah! le cochon ! de Vivien Lheraux.

« Un nuevo pensionista alérgico a los ordenadores, una prostituta que aparece, una esposa llena de imaginación y policías ingenuos. Todas estas personas se reúnen en un piso donde se habla de maletas, drogas, una furgoneta camper, mentiras, malentendidos, y luego maracas y chillidos de cerdo…

Todo para pasar un buen rato y reírse mucho.

Die Theatergruppe Baladenrime des Kulturheims von Commentry präsentiert : Ah! Le cochon! von Vivien Lheraux.

« Ein neuer Rentner mit Computerallergie, ein Callgirl, das auftaucht, eine fantasievolle Ehefrau, naive Polizisten. All diese Menschen treffen sich in einer Wohnung, in der es um Koffer, Drogen, ein Wohnmobil, Lügen, Missverständnisse, Maracas und Schweinequieken geht …

Alles ist vorhanden, um einen angenehmen Moment zu verbringen und hemmungslos zu lachen.

Mise à jour le 2023-10-03 par Creuse Tourisme