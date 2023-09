Vide-greniers à Cissac-Médoc Salle culturelle Cissac-Médoc, 11 février 2024, Cissac-Médoc.

Cissac-Médoc,Gironde

L’association Yoga Attitude organise son vide-greniers dans la salle culturelle de la commune.

Venez nombreux faire de bonnes affaires !

Sur inscription pour les exposants.

Restauration sur place..

2024-02-11 fin : 2024-02-11 18:00:00. EUR.

Salle culturelle

Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Yoga Attitude association is holding its garage sale in the local cultural hall.

Don’t miss out on all the bargains!

Registration required for exhibitors.

Catering on site.

La asociación Yoga Attitude celebra su venta de garaje en la sala cultural local.

¡No te pierdas todas las gangas!

Inscripción obligatoria para los expositores.

Catering in situ.

Der Verein Yoga Attitude organisiert seinen Flohmarkt im Kultursaal der Gemeinde.

Kommen Sie zahlreich und machen Sie gute Geschäfte!

Für Aussteller ist eine Anmeldung erforderlich.

Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-09-18 par OT Médoc-Vignoble