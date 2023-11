Théâtre « Un air de famille » à Cissac-Médoc Salle culturelle Cissac-Médoc, 17 novembre 2023, Cissac-Médoc.

Cissac-Médoc,Gironde

Les Drôles de Comédiens de Cissac-Médoc vous proposent la pièce « Un air de famille », d’Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacri, mise en scène par Moussa Oudjani : une fratrie se retrouve dans un restaurant pour fêter l’anniversaire de leur mère. Mais rien ne se passe comme prévu, et lorsque le garçon de café se mêle de leurs histoires de famille, la soirée va tourner au règlement de comptes.

Sur réservation..

2023-11-17 fin : 2023-11-17 . EUR.

Salle culturelle

Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Les Drôles de Comédiens de Cissac-Médoc present the play « Un air de famille », by Agnès Jaoui and Jean-Pierre Bacri, directed by Moussa Oudjani: a group of siblings gather in a restaurant to celebrate their mother’s birthday. But nothing goes according to plan, and when the waiter interferes in their family affairs, the evening turns into a settling of scores.

Reservations required.

Los Drôles de Comédiens de Cissac-Médoc presentan la obra « Un air de famille », de Agnès Jaoui y Jean-Pierre Bacri, dirigida por Moussa Oudjani: un grupo de hermanos se reúne en un restaurante para celebrar el cumpleaños de su madre. Pero nada sale según lo previsto, y cuando el camarero interfiere en sus asuntos familiares, la velada se convierte en un ajuste de cuentas.

Reserva obligatoria.

Die Drôles de Comédiens de Cissac-Médoc bieten Ihnen das Stück « Un air de famille » von Agnès Jaoui und Jean-Pierre Bacri, inszeniert von Moussa Oudjani: Eine Gruppe von Geschwistern trifft sich in einem Restaurant, um den Geburtstag ihrer Mutter zu feiern. Doch nichts läuft wie geplant, und als sich der Kellner in ihre Familiengeschichten einmischt, wird der Abend zur Abrechnung.

Mit Reservierung.

