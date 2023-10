Vide-greniers à Cissac-Médoc Salle culturelle Cissac-Médoc, 5 novembre 2023, Cissac-Médoc.

Cissac-Médoc,Gironde

L’APE de Cissac-Médoc organise son vide-greniers au profit de la classe de neige pour les élèves de CM1 et CM2 de la commune.

Buvette et restauration sur place.

Sur inscription pour les exposants..

2023-11-05 fin : 2023-11-05 . EUR.

Salle culturelle

Cissac-Médoc 33250 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The APE de Cissac-Médoc organizes its garage sale in aid of the snow class for the commune’s CM1 and CM2 pupils.

Refreshments and catering on site.

Registration required for exhibitors.

El APE de Cissac-Médoc organiza una venta de garaje a beneficio de las clases de nieve para los alumnos de CM1 y CM2.

Refrescos y comida disponibles in situ.

Inscripción obligatoria para los comerciantes.

Die EV Cissac-Médoc organisiert ihren Flohmarkt zugunsten der Schneeklasse für die Viert- und Fünftklässler der Gemeinde.

Getränke und Speisen vor Ort.

Auf Anmeldung für Aussteller.

Mise à jour le 2023-10-10 par OT Médoc-Vignoble