Dordogne Exposition sur la Dronne et conférence de Rudi Molleman Salle culturelle Champagnac-de-Belair, 17 septembre 2023, Champagnac-de-Belair. Exposition sur la Dronne et conférence de Rudi Molleman Dimanche 17 septembre, 10h00 Salle culturelle Gratuit. Entrée libre. Venez découvrir une exposition sur la Dronne, suivie d’une conférence animée par Rudi Molleman. Salle culturelle Le Bourg, 24530 Champagnac-de-Belair Champagnac-de-Belair 24530 Dordogne Nouvelle-Aquitaine Une grande salle équipée pour les spectacles. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

