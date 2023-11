Marché des créateurs Salle Culturelle Cénac-et-Saint-Julien, 26 novembre 2023, Cénac-et-Saint-Julien.

Cénac-et-Saint-Julien,Dordogne

Marchés des créateurs 100 % fait main

Mode – Bijoux – Accessoires – Décoration – Bourse aux jouets

Emplacement : 4 € les 2 M

Vente de café, thé, pâtisseries, gaufres – Sandwichs sur réservation le matin

de 9 h à 17 h.

Salle Culturelle

Cénac-et-Saint-Julien 24250 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



100% handmade designer markets

Fashion – Jewelry – Accessories – Decoration – Toy fair

Location: 4 ? per 2 M

Sale of coffee, tea, pastries, waffles – Sandwiches on reservation in the morning

from 9 am to 5 pm

Mercados de diseño 100% artesanal

Moda – Joyería – Complementos – Decoración – Feria del juguete

Ubicación: 4? por 2 M

Venta de café, té, bollería, gofres – Bocadillos previa reserva por la mañana

de 9h a 17h

Designermärkte 100 % handgemacht

Mode – Schmuck – Accessoires – Dekoration – Spielzeugbörse

Standplatz: 4 ? pro 2 M

Verkauf von Kaffee, Tee, Gebäck, Waffeln – Sandwiches auf Vorbestellung am Vormittag

von 9 bis 17 Uhr

