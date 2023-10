Concert et bal de chants d’Italie du Sud, groupe Alberi Sonori, à Assier salle culturelle Assier, 29 octobre 2023, Assier.

Assier,Lot

L’association Meq vous convie à un concert, avec Alberi Sonori, la musique traditionnelle du sud de l’Italie s’ouvre vers un son contemporain empreint d’une transe à danser ou à écouter et explore et interprète un répertoire, fait de chants et de danses de la Région des Pouilles..

2023-10-29 20:30:00 fin : 2023-10-29 . EUR.

salle culturelle

Assier 46320 Lot Occitanie



The Meq association invites you to a concert with Alberi Sonori, where traditional music from southern Italy opens up to a contemporary sound with a trance-like quality, to be danced or listened to, and explores and interprets a repertoire of songs and dances from the Puglia region.

La asociación Meq le invita a un concierto con Alberi Sonori, en el que la música tradicional del sur de Italia se abre a un sonido contemporáneo de trance que se puede bailar o escuchar, y explora e interpreta un repertorio compuesto por canciones y danzas de la región de Apulia.

Der Verein Meq lädt Sie zu einem Konzert mit Alberi Sonori ein. Die traditionelle Musik Süditaliens öffnet sich einem zeitgenössischen Klang, der von einer Trance zum Tanzen oder Zuhören geprägt ist, und erforscht und interpretiert ein Repertoire, das aus Liedern und Tänzen der Region Apulien besteht.

