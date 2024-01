Ciné-club : « « L’enfant sauvage » Salle culturelle Allassac, mardi 23 janvier 2024.

Allassac Corrèze

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-23 20:00:00

fin : 2024-01-23 22:30:00

A travers le cas réel du petit Victor de l’Aveyron, le docteur Itard, médecin de l’institut des sourds-muets de Paris (interprété par Truffaut lui-même) entreprend un véritable travail d’éducation et de resocialisation, dont le monde actuel de l’éducation et de la rééducation peut encore s’inspirer aujourd’hui, deux siècles après. Film sorti en 1970. Durée : 1h30 20h, salle culturelle. Tarif : 6€ Tarif adhérent : 3€ Projection du Ciné-club Vézère.

A travers le cas réel du petit Victor de l’Aveyron, le docteur Itard, médecin de l’institut des sourds-muets de Paris (interprété par Truffaut lui-même) entreprend un véritable travail d’éducation et de resocialisation, dont le monde actuel de l’éducation et de la rééducation peut encore s’inspirer aujourd’hui, deux siècles après. Film sorti en 1970. Durée : 1h30 20h, salle culturelle. Tarif : 6€ Tarif adhérent : 3€ Projection du Ciné-club Vézère.

.

Salle culturelle rue porte du petit garavet

Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-12 par Corrèze Tourisme