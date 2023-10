Anim’Halloween à Allassac Salle culturelle Allassac, 25 octobre 2023, Allassac.

Allassac,Corrèze

Anim’Halloween est le rendez-vous des enfants lors des vacances scolaires avec une projection ciné gratuite, un jeu concours avec cadeaux et une chasse aux bonbons en centre-ville ! 14h : CINÉMA GRATUIT avec «Les Croods 2» (2021) Salle culturelle . 1h35. Concours meilleurs déguisement tentez de remporter l’un des 6 cadeaux mis en jeu : nouveau : 2 catégories Catégorie « moins de 6 ans » Catégorie « 6/12 ans »3) L’annonce des gagnants aura lieu sur la page Facebook «Ville d’Allassac» le jeudi 26 octobre à 12h. Jeu concours ouvert jusqu’à 12 ans inclus. 16h : Chasse aux bonbons Dans les commerces du centre-ville.Sous la responsabilité d’un adulte. (Sur inscription (Mairie) : 05 55 84 92 38 communication@allassac.fr (préciser le nom et la date de naissance des enfants) Règlement du jeu concours disponible sur www.allassac-correze.com.

2023-10-25 fin : 2023-10-25 18:00:00. .

Salle culturelle

Allassac 19240 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Anim?Halloween is the place to be for kids during the school vacations, with a free cinema screening, a competition with prizes and a candy hunt in the town center! 2pm: FREE CINEMA with « Les Croods 2 » (2021) Salle culturelle . 1h35. Costume contest – try your hand at winning one of 6 prizes: new: 2 categories Category « under 6 » Category « 6/12″3) Winners will be announced on the « Ville d?Allassac » Facebook page on Thursday, October 26 at 12 noon. Contest open up to and including 12 years old. 4pm: Candy hunt In shops in the town center, under the responsibility of an adult (registration required (Town Hall): 05 55 84 92 38 communication@allassac.fr (please specify children?s names and dates of birth) Contest rules available at www.allassac-correze.com

Anim Halloween es el lugar ideal para los niños durante las vacaciones escolares, con una proyección de cine gratuita, un concurso con premios y una búsqueda de caramelos en el centro de la ciudad 14h: CINE GRATUITO con « Los Croods 2 » (2021) Salle culturelle . 1h35. Concurso de disfraces – intente ganar uno de los 6 premios propuestos: novedad: 2 categorías Categoría « menores de 6 años » Categoría « 6/12 años « 3) Los ganadores se anunciarán en la página Facebook « Ville d’Allassac » el jueves 26 de octubre a las 12h. El concurso está abierto a niños de hasta 12 años. 16.00 h: Truco o trato en los comercios del centro de la ciudad, bajo la responsabilidad de un adulto (inscripción obligatoria (Ayuntamiento): 05 55 84 92 38 communication@allassac.fr (indique el nombre y la fecha de nacimiento de sus hijos) Reglamento del concurso disponible en www.allassac-correze.com

Anim?Halloween ist der Treffpunkt für Kinder während der Schulferien mit einer kostenlosen Kinovorführung, einem Gewinnspiel mit Geschenken und einer Süßigkeitenjagd im Stadtzentrum! 14 Uhr: KOSTENLOSES KINO mit « Die Croods 2 » (2021) Kultursaal . 1h35. Wettbewerb Bestes Kostüm Versuchen Sie, einen der 6 Preise zu gewinnen: Neu: 2 Kategorien Kategorie « unter 6 Jahren » Kategorie « 6/12 Jahre « 3) Die Bekanntgabe der Gewinner findet am Donnerstag, den 26. Oktober um 12 Uhr auf der Facebook-Seite « Ville d’Allassac » statt. Das Gewinnspiel ist bis einschließlich 12 Jahre geöffnet. 16 Uhr: Bonbonjagd In den Geschäften des Stadtzentrums.unter der Verantwortung eines Erwachsenen. (Nach Anmeldung (Rathaus): 05 55 84 92 38 communication@allassac.fr (Name und Geburtsdatum der Kinder angeben) Regeln des Gewinnspiels verfügbar auf www.allassac-correze.com

Mise à jour le 2023-10-16 par Corrèze Tourisme