Raclette Géante Salle Culturel Saint-Germain-les-Vergnes, 4 décembre 2023, Saint-Germain-les-Vergnes.

Saint-Germain-les-Vergnes,Corrèze

18h00 Boum pour les enfants – A partir de 20h00 raclette géante – La soirée et la boum seront animés par DJ TCH – Le Père Noël a promis de nous rendre visite – Ambiance de Noël assurée – Sur réservation.

2023-12-16 fin : 2023-12-16 . .

Salle Culturel

Saint-Germain-les-Vergnes 19330 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



6:00 p.m. Children’s party – From 8:00 p.m. giant raclette – DJ TCH will entertain the party and the party – Santa Claus has promised to pay us a visit – Christmas atmosphere guaranteed – Please reserve in advance

18.00 h. Baile infantil – A partir de las 20.00 h. raclette gigante – La velada y el baile estarán amenizados por DJ TCH – Papá Noel ha prometido hacernos una visita – Ambiente navideño garantizado – Reserva con antelación

18.00 Uhr Boum für die Kinder – Ab 20.00 Uhr Riesenraclette – Der Abend und die Boum werden von DJ TCH moderiert – Der Weihnachtsmann hat versprochen, uns zu besuchen – Weihnachtsstimmung garantiert – Auf Reservierung

