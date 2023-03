Championnat de France Vétérans de Badminton 2023 Salle Cuiry – Salle Audoux – Gien, 27 mai 2023, Gien.

Championnat de France Vétérans de Badminton 2023 27 – 29 mai Salle Cuiry – Salle Audoux – Gien Voir https://franceveterans.ffbad.org/

Les 27,28 et 29 mai 2023 à Gien, se dérouleront les Championnats de France Vétérans de Badminton (CFV) à la salle Cuiry et à la salle Audoux, un événement majeur au niveau national pour notre sport, pour le Giennois et le Centre-Val de Loire.

Cet événement sportif est la plus importante manifestation de badminton en France. Elle rassemblera plus de 900 joueurs/joueuses (+35 ans), plus de 45 officiels, des médias, spectateurs, accompagnateurs. Tous les concurrents seront là pour obtenir l’un des 35 titres décernés, au total plus de 1 200 rencontres seront jouées.

Entrée gratuite, de nombreux stands.

Venez nombreux soutenir nos joueurs !

Salle Cuiry – Salle Audoux – Gien 32 Rue Georges Brassens , Gien Gien

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-27T08:00:00+02:00 – 2023-05-27T21:00:00+02:00

2023-05-29T08:00:00+02:00 – 2023-05-29T18:00:00+02:00

Affiche réalisée par Manon Nicolas – Graphiste Multimédia