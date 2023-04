Salon du Chat Salle Cuiry Gien Catégorie d’évènement: Gien

Salon du Chat Salle Cuiry, 22 avril 2023, Gien. Salon du Chat 22 et 23 avril Salle Cuiry Voir https://assoafpl.fr/exposition/futures/272-gienpresentation.html Le samedi 22 avril 2023

yellow4 1er Jugement Traditionnel LOOF avec Examens de Conformité

pointmauve Spéciale d’Elevage Cornish Rex par le Club de Race Passion Cornish Rex Le dimanche 23 avril 2023

yellow4 2ème Jugement Traditionnel LOOF avec Examens de Conformité -Remise des récompenses au podium avec présentations et explications des races,

-Remise des récompenses au podium avec présentations et explications des races,

-Nombreux stands de vente de produits les plus divers en lien avec le chat Possibilité d'acquérir un chaton à condition de présenter au cédant son « certificat d'engagement et de connaissance » décrit par le Ministère Salle Cuiry Rue Georges Brassens, Gien

2023-04-22T10:00:00+02:00 – 2023-04-22T18:00:00+02:00

2023-04-23T10:00:00+02:00 – 2023-04-23T18:00:00+02:00

