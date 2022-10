Salon d’art et déco – Rotary Club Salle Cuiry Gien Catégorie d’évènement: Gien

Salon d’art et déco – Rotary Club Salle Cuiry, 19 novembre 2022, Gien. Salon d’art et déco – Rotary Club 19 et 20 novembre Salle Cuiry Salon d’art et déco – Rotary Club Salle Cuiry Rue Georges Brassens, Gien Gien Le Rotary Club souhaite mettre à l’honneur des créateurs locaux dans des domaines aussi variés tels que les bijoux, le bois, le cuir, la déco, les luminaires, le métal, la mode, la peinture, la photo, la terre, le tissus, …

Ce type de salon a pour vocation de faire découvrir en 1 seul lieu les richesses créatives de notre tissus local, et ainsi de promouvoir les « artisans » de notre savoir-faire et de notre patrimoine.

Des professionnels seront présents mais aussi des « amateurs » éclairés (ées) Nous vous attendons nombreux. L’ensemble de la recette sera versée au profit de la lutte contre la polio.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-19T09:00:00+01:00

2022-11-20T18:00:00+01:00 Rotary

