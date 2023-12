ORCHESTRE D’HARMONIE DE LA GARDE RÉPUBLICAINE Salle Cuiry 32 rue Georges Brassens 45500 Gien Gien Catégories d’Évènement: Gien

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-04 15:30:00

Créé en 1848, l’Orchestre d’harmonie

de la Garde républicaine est composé

de musiciens professionnels issus

principalement des Conservatoires

Nationaux Supérieurs de Paris et de

Lyon.

Outre sa renommée nationale,

l’Orchestre d’harmonie de la Garde

républicaine rencontre également

un fort succès à l’international, dès

1872 avec une première tournée aux

États-Unis.

Dirigé depuis 1997 par le colonel

Sébastien Billard, l’Orchestre d’harmonie de la Garde républicaine se

produit dans de très diverses occasions, allant des prestations officielles

(dîner à l’Élysée, commémorations)

aux concerts s’insérant dans les saisons musicales des grandes salles ou

des festivals. 13.5 EUR.

Salle Cuiry 32 rue Georges Brassens 45500 Gien

Gien 45500 Loiret Centre-Val de Loire

