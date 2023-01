Dictée en présentiel Salle Crinon impasse des sports 62215 Oye-Plage Oye-Plage Catégories d’Évènement: Oye-Plage

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023 handicap moteur mi Salle Crinon impasse des sports 62215 Oye-Plage salle Crinon impasse des sports 15 Oye-Plage Oye-Plage 62215 Pas-de-Calais Hauts-de-France L’association Dynamotsgraphie et la ville de Oye-Plage vous proposent une dictée le 18 mars 2023 à 15 heures salle Crinon. Venez vous amuser entre amis, vous défier en famille, en cette semaine de la langue française et de la Francophonie. Sophie DAVID, autrice de « 100 fautes que vous ne ferez plus » (Ellipses) vous prépare un texte écrit pour l’occasion. Une correction approfondie permettra ensuite à chacun de corriger sa copie. Les meilleurs seront récompensés (à partir de 10 ans pour les juniors). Pensez à venir avec votre stylo ! On s’occupe du reste…

