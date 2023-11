ATELIER CRÉAGIRE : ATELIER POUR ENFANTS SALLE CRÉAGIRE Sengouagnet, 10 décembre 2023, Sengouagnet.

Sengouagnet,Haute-Garonne

Venez vous essayer aux ateliers Créagire encadré par la plasticienne Véronique Piat..

2023-12-10 fin : 2023-12-10 16:30:00. 12 EUR.

SALLE CRÉAGIRE

Sengouagnet 31160 Haute-Garonne Occitanie



Come and try your hand at Créagire workshops with visual artist Véronique Piat.

Venga a probar suerte en los talleres Créagire, dirigidos por la artista plástica Véronique Piat.

Probieren Sie sich in den Créagire-Workshops aus, die von der bildenden Künstlerin Véronique Piat betreut werden.

