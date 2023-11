Winter Party Salle Courteline Mougins Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Mougins Winter Party Salle Courteline Mougins, 8 décembre 2023, Mougins. Winter Party Vendredi 8 décembre, 20h00 Salle Courteline Tarif de 5 eur Dans le cadre du Téléthon, les jeunes du CMJM organisent une « Winter Party », soirée ados en faveur du Téléthon !

Venez nombreux ! Salle Courteline 156 Boulevard Georges Courteline, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 92 92 59 90 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-08T20:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:00:00+01:00

2023-12-08T20:00:00+01:00 – 2023-12-08T23:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Mougins Autres Lieu Salle Courteline Adresse 156 Boulevard Georges Courteline, 06250 Mougins Ville Mougins Departement Alpes-Maritimes Age max 17 Lieu Ville Salle Courteline Mougins latitude longitude 43.597433;6.986771

Salle Courteline Mougins Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mougins/