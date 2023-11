Conférence « Être différent en 2023 : le risque des nouvelles étiquettes » Salle Courteline Mougins Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Mougins Conférence « Être différent en 2023 : le risque des nouvelles étiquettes » Salle Courteline Mougins, 16 novembre 2023, Mougins. Conférence « Être différent en 2023 : le risque des nouvelles étiquettes » Jeudi 16 novembre, 18h30 Salle Courteline Entrée libre Dans le cadre de la 34ème semaine de la Santé Mentale dont le thème 2023 est : » A tous les âges de la vie, ma santé mentale est un droit ».

Une Conférence « Être différent en 2023 : le risque des nouvelles étiquettes »

Contenu : utilisation des termes HPI, hyperactivité, hypersensibilité, addictions, troubles attentionnels…

Réflexions sur les dangers de ces termes. Echanges interactifs avec les parents. Salle Courteline 156 Boulevard Georges Courteline, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T18:30:00+01:00 – 2023-11-16T20:00:00+01:00

2023-11-16T18:30:00+01:00 – 2023-11-16T20:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes, Mougins Autres Lieu Salle Courteline Adresse 156 Boulevard Georges Courteline, 06250 Mougins Ville Mougins Departement Alpes-Maritimes Lieu Ville Salle Courteline Mougins latitude longitude 43.597433;6.986771

Salle Courteline Mougins Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mougins/