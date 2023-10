Soirée Halloween pour les jeunes Mouginois Salle Courteline Mougins Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Mougins Soirée Halloween pour les jeunes Mouginois Salle Courteline Mougins, 31 octobre 2023, Mougins. Soirée Halloween pour les jeunes Mouginois Mardi 31 octobre, 20h00 Salle Courteline Entrée libre Collégiens et lycéens venez fêter Halloween à Mougins !

Le Conseil Municipal des Jeunes Mouginois vous a concocté une soirée d’enfer !

Salle Courteline 156 Boulevard Georges Courteline, 06250 Mougins

