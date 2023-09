Prévention – Être parent d’un adolescent en 2023 Salle Courteline Mougins Catégories d’Évènement: Alpes-Maritimes

Mougins Prévention – Être parent d’un adolescent en 2023 Salle Courteline Mougins, 18 octobre 2023, Mougins. Prévention – Être parent d’un adolescent en 2023 Mercredi 18 octobre, 18h00 Salle Courteline Entrée libre Être parent d’un adolescent en 2023 Parents, venez échanger avec une psychologue sur les enjeux de l’adolescence. Les repères de signaux indiquant une souffrance (troubles du comportement, addictions, …)

Vos interrogations et les attitudes parentales conseillées. Salle Courteline 156 Boulevard Georges Courteline, 06250 Mougins Mougins 06250 Saint-Basile Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « email », « value »: « serviceprevention@villedemougins.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T18:00:00+02:00 – 2023-10-18T20:00:00+02:00

Mercredi 18 octobre, 18h00

