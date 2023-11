Marché créatif et solidaire de l’abej SOLIDARITE Salle Courmont Lille, 9 décembre 2023, Lille.

Marché créatif et solidaire de l’abej SOLIDARITE 9 et 10 décembre Salle Courmont entrée libre

L’abej SOLIDARITE organise un marché créatif et solidaire les 9 et 10 décembre à la salle Courmont à Lille.

Un événement solidaire et artistique qui rassemble plus de 30 artistes / créateurs au profit de l’association abej Solidarité. L’occasion de trouver des cadeaux originaux et uniques à l’approche de Noël dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Vous retrouverez les créations des personnes accompagnées par l’abej SOLIDARITE : la ressourcerie, le pôle santé et les pensions de famille.

> Musique !

Samedi 9 à 15h les Goguettes

Dimanche 10 à 16h, les Ch’timoulkich

> Ateliers créatifs !

> Stand buvette et goûter

L’abej SOLIDARITÉ est une association à but non lucratif, présente depuis 1985 dans les rues de Lille. Elle vient ainsi depuis plus de 30 ans en aide aux personnes en situation de précarité.

abej-solidarite.fr

Salle Courmont 2 Rue Courmont, 59000 Lille Lille 59000 Lille-Moulins Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T10:00:00+01:00 – 2023-12-09T19:00:00+01:00

2023-12-10T10:00:00+01:00 – 2023-12-10T19:00:00+01:00