Stage de chants de Haute Bretagne le 13 mai avec Yannick Gargam chanteuse du pays de Redon de 10 h à 17 h30 qui sera suivi d'une veillée contée et chantée à Evran renseignements roussel.marieannick@gmail.com ou tel: 06 42 36 47 852 salle Coudray 22630 Evran Évran 22630 Côtes-d'Armor Bretagne

