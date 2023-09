Video Games Music Live Salle Cortot Paris, 24 novembre 2023, Paris.

Video Games Music Live Vendredi 24 novembre, 20h30 Salle Cortot A partir de 35€

Prêt pour l’aventure ? Alors enfilez votre plus belle armure, car plusieurs quêtes nous attendent. Il nous faudra sauver la princesse Zelda, sauver la princesse Peach mais aussi capturer des Pokémons !

Nous ferons ensuite un tour dans la Faille de l’Invocateur de League of Legends, et accompagné de l’enfant de dragon, nous irons explorer Bordeciel, pour enfin affronter le Roi Liche de World of Warcraft

Le Grissini project ? Un Quatuor de musiciens, stars de la musique à l’image !

Quand le classique rencontre la pop culture : des reprises de films, d’animés et jeux vidéo qui se comptent en millions de vues sur internet !

Salle Cortot 78 rue Cardinet Paris Paris 75017 Quartier des Batignolles Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:30:00+01:00 – 2023-11-24T21:45:00+01:00

