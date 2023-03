Legacy : Haydn vs Vivaldi Salle Cortot Paris Catégorie d’Évènement: Paris

Legacy : Haydn vs Vivaldi Salle Cortot, 17 mars 2023, Paris. Legacy : Haydn vs Vivaldi Vendredi 17 mars, 20h30 Salle Cortot Tarif entre 15 et 25 euros Destinés à des musiciens de l’orchestre des Esterhazy, les deux concertos de cette soirée nous prouvent que Haydn pouvait compter à chaque poste sur des virtuoses de premier plan et a ainsi confectionné sur mesure ces chefs-d’œuvre d’humour et d’esprit. Violoncelliste star de la nouvelle génération, Christian-Pierre La Marca retrouvera ici ses partenaires du Concert de la Loge dans un programme qui mettra également à l’honneur Vivaldi. Salle Cortot 78 rue Cardinet, 75017 Paris Paris 75017 Paris 17e Arrondissement Paris Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://www.billetweb.fr/haydn-vs-vivaldi »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

