[Marché de Noël] Salle Corentin Ansquer Rouxmesnil-Bouteilles, 25 novembre 2023, Rouxmesnil-Bouteilles.

Rouxmesnil-Bouteilles,Seine-Maritime

Passez un beau moment en famille à l’occasion du marché de Noël de Rouxmesnil-Bouteilles.

Ce sera l’occasion de dénicher quelques jolies trouvailles pour gâter vos proches ou compléter les repas de fêtes !.

Samedi 2023-11-25 10:00:00 fin : 2023-11-26 18:00:00. .

Salle Corentin Ansquer

Rouxmesnil-Bouteilles 76370 Seine-Maritime Normandie



Spend some quality time with your family at the Rouxmesnil-Bouteilles Christmas market.

It’s the perfect opportunity to pick up some great finds to spoil your loved ones or add to your festive meals!

Pase un rato agradable con toda la familia en el mercado navideño de Rouxmesnil-Bouteilles.

Es una gran oportunidad para comprar cosas para mimar a sus seres queridos o para añadir a sus comidas festivas

Verbringen Sie einen schönen Moment mit Ihrer Familie auf dem Weihnachtsmarkt in Rouxmesnil-Bouteilles.

Hier haben Sie die Gelegenheit, einige hübsche Fundstücke zu ergattern, um Ihre Lieben zu verwöhnen oder die Festtagsmahlzeiten zu vervollständigen!

Mise à jour le 2023-11-14 par Normandie Tourisme / Attitude Manche