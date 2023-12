MALICES AU PAYS – L’OGRE EN PAPIER Salle Coppélia La Flèche, 27 février 2024, La Flèche.

L’OGRE EN PAPIER

Ben Herbert Larue

Chanson à grande bouche pour petites oreilles | Durée : 55 min | A partir de 5 ans

D’ogre, il n’en a que le caractère et la voix. Grave et rocailleuse, il s’en sert pour chanter sa vie de grande personne dont les certitudes sont souvent chamboulées par les questions des plus jeunes. A mi-chemin entre le Roi des papas, le Muppets Show et AC/DC, un format concert drôle et ludique, servi par quatre chanteurs multi-instrumentistes qui donnent du corps et du verbe décalé pour raconter les états d’âme de cette voix d’ogre qui ne fait pas peur, car c’est un ogre en papier.

LA FLECHE – Salle Coppélia

Mardi 27 février – 10h30 & 15h

Tarif unique : 4€

Salle Coppélia

La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire



