MALICES AU PAYS – FARAËKOTO Salle Coppélia La Flèche, 23 février 2024, La Flèche.

La Flèche Sarthe

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-23 19:00:00

fin : 2023-12-23

FARAËKOTO

Cie DIMENSION

Danse Hip Hop, Vidéo | Durée : 45 min | A partir de 5 ans

Inspiré d’un récit populaire proche du conte d’Hansel et Gretel, ce spectacle mêle avec brio la danse, les mots et la vidéo. Deux enfants, abandonnés par leurs parents, se retrouvent seuls et perdus. Tout commence au cœur de la forêt. Elle c’est Fara, fillette aux jambes molles, tout en caoutchouc. Lui, c’est Koto, jeune garçon qui ne peut pas parler, interprété par un danseur breaker tout en fluidité. Mis à l’épreuve, ils doivent explorer de nouvelles manières de vivre pour avancer malgré leur handicap. Faraëkoto nous immerge dans un conte chorégraphique tendre, effrayant et émouvant qui invite petits et grands à s’émerveiller ensemble.

Informations pratiques

LA FLECHE – Salle Coppélia

Vendredi 23 février – 19h

Tarif unique : 4€

Lire le programme du festival : https://bit.ly/3uWuz1U

EUR.

Salle Coppélia

La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire



