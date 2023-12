MALICES AU PAYS – DANS LES JUPES DE MA MERE Salle Coppélia La Flèche Catégories d’Évènement: La Flèche

Début : 2024-02-17 10:00:00

fin : 2024-02-17 . DANS LES JUPES DE MA MERE

Cie Toutito Teatro

Théâtre gestuel et visuel | Durée : 25 min | A partir de 2 ans « Dans les jupes de ma mère » est une « petite forme » ou plutôt, un « spectacle de poche » qui raconte visuellement les rituels d’une journée dans la vie d’une enfant mais une journée pas comme toutes les autres, celle de la rentrée à l’école. La cie Toutito Teatro, spécialiste d’un théâtre visuel et gestuel donne vie à ce moment fondateur en inventant un astucieux costume castelet : une « maison -parents » où les pièces se nichent dans les recoins des costumes… Un spectacle drôle et inventif à partager en famille. Informations pratiques

LA FLECHE – Salle Coppélia

Samedi 17 février – 10h & 11h30

Tarif unique : 4€

Lire le programme du festival : https://bit.ly/3uWuz1U EUR.

La Flèche 72200 Sarthe

