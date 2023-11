Ma Région Virtuose à La Flèche Salle Coppélia La Flèche, 26 janvier 2024, La Flèche.

Ma Région Virtuose à La Flèche 26 – 28 janvier 2024 Salle Coppélia Concerts de 2€ à 12€

Ma Région Virtuose

Du 26 au 28 janvier 2024, la Région propose une programmation musicale d’exception sous la direction artistique de René Martin. Avec plus de 150 concerts dans 24 villes des Pays de la Loire et des billets de 2 à 12 €, l’excellence musicale devient accessible à tous.

VENDREDI 26 JANVIER 2024

20h30 – Salle Coppélia (45’) – 10€

Sirba Octet musiques klezmer et tziganes

“Tsuzamen”

Véritable hymne à la fraternité, “Tsuzamen” (“Ensemble” en yiddish) emporte l’auditeur dans un captivant voyage à travers les musiques de trois peuples qui ont vécu l’exil et dont les routes se sont abondamment croisées en Europe. Autant d’histoires auxquelles le Sirba Octet redonne vie, qui laissent transparaître aussi bien l’attachement à la fête du répertoire klezmer que la spiritualité des mélodies arméniennes ou la richesse culturelle des musiques tziganes

SAMEDI 27 JANVIER 2024

14h00 – Salle Coppélia (45’) – 12€

Philippe Préponiot trompette

Orchestre de Chambre de Mannheim

Paul Meyer direction

Haydn : Concerto pour trompette et orchestre en mi bémol majeur Hob. VIIe.1

Haydn : Symphonie n°45 en fa dièse mineur “Les Adieux”

15h15 – Théâtre de la Halle au Blé (45’) – 2€

Classe de chant de l’EMM

Irina Nikonovich direction

Traditionnel brésilien, Partskhaladzé, Ellington, Gambus

Ensemble de guitare de l’EMM

Alexandre Luquet direction

Œuvre de Kindle et Lévesque

Ensemble de flûtes traversières et guitare de l’EMM

Alexandre Luquet, Corinne Merrer Gasselin et Marine Loison direction

Voyage initiatique (libre adaptation des pièces Asia de S. Dufeutrelle, Estèphe de E. Ledeuil et Voyage imaginaire de G. Carré)

16h30 – Salle Coppélia (45’) – 4€

Abdel Rahman El Bacha piano

Chopin : Quatre Mazurkas opus 24

Chopin : Deux Polonaises opus 26

Chopin : Trois Mazurkas opus 59

Chopin : Polonaise en la bémol majeur opus 53 “Héroïque”

18h00 – Théâtre de la Halle au Blé (45’) – 4€

Raphaël Feuillâtre guitare

Œuvres de Bach, Couperin, Albéniz, Tarrega…

19h15 – Salle Coppélia (45’) – 10€

Canticum Novum

Emmanuel Bardon direction

“Ya Maryam”

Canticum Novum questionne ce qui résulte de la rencontre entre les peuples et les cultures à l’endroit de leurs spiritualités. Des remous, des vents, la mer, des côtes et des populations tannées par le temps et l’histoire… Des vies façonnées par les déplacements et le croisement de patrimoines qui se rencontrent pour créer, en dépit des circonstances, une nouvelle langue et des berceuses réinventées.

20h30 – Salle Coppélia (45’) – 12€

Aylen Pritchin violon

Sinfonia Varsovia

Barbara Dragan direction

Mendelssohn : Concerto pour violon et orchestre n°2 en mi mineur opus 64

Mendelssohn : “Le Songe d’une nuit d’été” opus 61, extraits

Créé en mars 1845 à Leipzig, le Concerto pour violon de Mendelssohn marque l’avènement du concerto romantique, qu’illustreront bientôt avec panache Brahms ou Tchaïkovski.

DIMANCHE 28 JANVIER 2024

11h00 – Salle Coppélia (45’) – 2€

Harmonie Municipale de La Flèche et Harmonie Le Bailleul-Villaines

Gilles Tricot, Louis Séchet et Laurent Hubert direction

Œuvres de Strauss, Williams, Jackson, de Falla, Fugain, Sardou

14h00 – Salle Coppélia (60’) – 12€

Deborah Nemtanu violon

La Symphonie de Poche

Nicolas Simon direction

Dvorák : Danse slave opus 46 n°8

Bartók : Rhapsodie pour violon et orchestre n°1 Sz 87

Dvorák : Danse slave opus 72 n°2

Porumbescu : Baladâ opus 29

Dvorák : Danse slave opus 46 n°7

Sarasate : Airs bohémiens opus 20

Brahms : Danses hongroises n°4 et 6

Ravel : Tzigane

15h30 – Église Saint-Thomas (45’) – 2€

Chorale du Carroi

Irina Nikonovich direction et accompagnement

Traditionnels russe et haïtien

Chœur d’hommes du Carroi

André Duchemin direction

Œuvres de Strauss, Dvorák, Copland

Chorale “La Flèche en chœur”

Irina Nikonovich direction et accompagnement

Œuvres de Bach et Rodrigo

Chorales et chœurs réunis

Œuvres de Garland, Skepasts et Maïboroda

16h45 – Salle Coppélia (45’) – 8€

Bleue Quintet violoncelles et électronique

Entre lyrisme exacerbé, sonorités mystiques inspirées des musiques indiennes et rythmiques hypnotiques, ce quintette s’attachant à créer des passerelles entre différents styles musicaux pratique un mélange original de production électronique et de musique néo-classique composée et arrangée par le talentueux violoncelliste Paul Colomb.

17h00 – LE LUDE – Espace Ronsard (45’) – 6€

Quatuor Ellipsos quatuor de saxophones**

“Peer Gynt”

Grieg : Suite de Peer Gynt n°1 opus 46

Glazounov : Quatuor pour saxophones en si bémol majeur opus 109

Bartók : Six Danses populaires roumaines

18h00 – Théâtre de la Halle au Blé (45’) – 6€

Yetzabel Arias soprano

Daniel Zapico théorbe

Philippe Pierlot viole de gambe

“Ay ! Que me rio de amor : 1600, la naissance de la musique moderne”

Œuvres de Monteverdi, Caccini…

19h30 – Salle Coppélia (45’) – 10€

Romain Leleu Sextet

“Le Maître et les Écoles”

Bach : Prélude et Fugue en sol majeur BWV 557

Bach : Sonatina de la Cantate “Actus Tragicus” BWV 106

Bartók : Six Danses populaires roumaines

Janácek : Quatuor à cordes n°1 “Sonate à Kreutzer”, 1er mouvement

Rimski-Korsakov : Le Vol du bourdon, extrait du Conte du tsar Saltan

Granados : Andaluza (Danse espagnole n°5)

Rossini : Thème et variations de la Sonate pour cordes n°3

Milhaud : Le Bœuf sur le toit

Hahn : À Chloris

Gershwin : Prélude n°1

BILLETTERIE

Ouverture de la billetterie le vendredi 15 décembre 2023 au Carroi.

Lundi et jeudi de 13h30 à 18h, mardi, mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.

Fermeture du lundi 25 décembre au dimanche 7 janvier inclus.

Billetterie en ligne à partir du vendredi 15 décembre 2023 sur www.lecarroi.org

Le Carroi – Espace Montréal – BP 40028 – 72200 La Flèche

Tél : 02 43 94 08 99 – billetterie@carroi.org

LE LUDE

Billetterie supplémentaire à partir du 21 décembre à l’Espace Ronsard, tous les jeudis de 9h30 à 12h30.

Espace Ronsard – 16 place du Champ de Foire – 72800 Le Lude

Renseignements : 07 50 12 80 54 – culture@ville-lelude.fr

ACCESSIBILITE

Lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite. Afin de vous accueillir dans les meilleures conditions, merci de bien vouloir nous prévenir lors de votre réservation.

