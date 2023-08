MONTE-CRISTO Salle Coppélia La Flèche, 21 décembre 2023, La Flèche.

MONTE-CRISTO Jeudi 21 décembre, 20h30 Salle Coppélia Tarif plein 20€ :: Tarif réduit 17€ :: Tarif adhérent 14€ :: Tarif très réduit 7€

Spectacle librement adapté du roman d’Alexandre Dumas.

Edmond Dantès, jeune marin de dix-neuf ans, débarque à Marseille pour s’y fiancer le lendemain avec la belle Catalane Mercédès. Trahi par des « amis » jaloux, il est dénoncé comme conspirateur bonapartiste et enfermé dans une geôle du château d’If, au large de Marseille. Après quatorze années d’emprisonnement, il réussit à s’évader et entreprend alors de se venger méthodiquement de ceux qui l’ont accusé à tort…

Salle Coppélia 72200 La Flèche La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.lecarroi.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0243940899 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@carroi.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-21T20:30:00+01:00 – 2023-12-21T22:10:00+01:00

théâtre

Frédéric Ferranti