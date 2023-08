L’ETRANGER Salle Coppélia La Flèche, 28 novembre 2023, La Flèche.

L’ETRANGER Mardi 28 novembre, 20h30 Salle Coppélia Tarif plein 15€ :: Tarif réduit 12€ :: Tarif adhérent 9€ :: Tarif très réduit 7€

Un homme rencontre un bois mort, un arbre, seul, tout comme lui. Un moment d’intimité, où douceur et souffrance se mêlent, prend vie. De cette connexion entre l‘humain et la matière s‘articule des questionnements similaires, une quête spirituelle commune portant sur le déracinement, la force qui nous pousse à tenir debout sans racine. Cette danse pleine d‘émotion s‘articule autour des mots de Marc Alexandre Oho Bambe, poète et slameur camerounais. De cette narration dansée souffle un vent frais de liberté qui nous offre une parenthèse pleine de douceur et d‘intensité.

Salle Coppélia 72200 La Flèche La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.lecarroi.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0243940899 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@carroi.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-28T20:30:00+01:00 – 2023-11-28T21:45:00+01:00

2023-11-28T20:30:00+01:00 – 2023-11-28T21:45:00+01:00

Marine Raimbaud