THOMAS VDB S’ACCLIMATE Salle Coppélia La Flèche, 22 novembre 2023, La Flèche.

THOMAS VDB S’ACCLIMATE Mercredi 22 novembre, 20h30 Salle Coppélia Tarif plein 25€ :: Tarif réduit 22€ :: Tarif adhérent 18€ :: Tarif très réduit 7€

« J’ai grandi dans les années 80, une époque où on pensait encore que le pire était derrière nous. Je regardais Annie Cordy à la télé avec mes parents et je me disais « On est sains et saufs ! Si elle chante Tata Yoyo, y a pas de problème grave ! On risque pas de mourir tout de suite ! ». Aujourd’hui, je regarde les infos et… » Thomas VDB.

Salle Coppélia 72200 La Flèche La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.lecarroi.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0243940899 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@carroi.org »}]

2023-11-22T20:30:00+01:00 – 2023-11-22T22:00:00+01:00

