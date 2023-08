ET MA LANGUE SE MIT A DANSER Salle Coppélia La Flèche, 16 novembre 2023, La Flèche.

ET MA LANGUE SE MIT A DANSER Jeudi 16 novembre, 20h30 Salle Coppélia Tarif plein 15€ :: Tarif réduit 12€ :: Tarif adhérent 9€ :: Tarif très réduit 7€

Quitter son pays natal et grandir ailleurs, quelque part, à un âge où la mémoire n’a pas laissé de trace. Oublier sa langue et y revenir plus tard, envahi d’envies et de questions. Et ma langue se mit à danser retisse les fragments de vie qui relient ces deux étapes, avec la perte de la langue maternelle comme fil de couture. Inspirée et adaptée du roman d’Ysiaka Anam, cette pièce hybride pour 6 interprètes qui évoluent entre théâtre, mât chinois, musique et danse est un voyage intérieur explorant des questions fondamentales de l’enfance et de l’exil. Une histoire dense et belle à la fois pour une performance poétique et rythmée, dans un environnement sonore puissant, jusqu’à l’explosion ! Une création sensible qui interroge profondément notre humanité.

Salle Coppélia 72200 La Flèche La Flèche 72200 Sarthe Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « http://www.lecarroi.org »}, {« type »: « phone », « value »: « 0243940899 »}, {« type »: « email », « value »: « billetterie@carroi.org »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-16T20:30:00+01:00 – 2023-11-16T21:30:00+01:00

Cie Visions Croisées