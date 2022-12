La Folle Journée en région à La Flèche Salle Coppélia, 27 janvier 2023, La Flèche.

La Folle Journée en région à La Flèche 27 – 29 janvier 2023 Salle Coppélia

VENDREDI 27 JANVIER 2023

20h30 – Salle Coppélia (45’) – 6€

Motion Trio trio d’accordéons

Mozart : Une Petite Musique de nuit

Beethoven : Sonate pour piano n°14 “Clair de lune”, mouvement lent

Chopin : Nocturne en do dièse mineur opus posthume

Bizet : Danse bohème, extrait de Carmen

Schumann/Motion Trio : Traumerei Time

Motion Trio : Libertin Tango

Massenet : Méditation de Thaïs

Offenbach/Motion Trio : Can-can Time, extrait d’Orphée aux enfers

SAMEDI 28 JANVIER 2023

14h00 – Salle Coppélia (45’) – 8€

Emmanuelle de Negri soprano

Deborah Cachet soprano

Les Ombres

Couperin : Leçons de ténèbres pour le Mercredi saint

Invitation à la méditation sur la solitude du Christ au seuil de sa Passion, les “leçons de ténèbres” se déroulaient à l’époque baroque suivant un rituel précis commencé dès la nuit tombée. Reprenant à son compte cette belle tradition française, Couperin livre ici l’une de ses œuvres les plus touchantes et les plus intimes, aujourd’hui reconnue comme un sommet de l’art vocal baroque.

15h15 – Théâtre de la Halle au Blé (45’) – 2€

Ensemble de flûtes traversières et percussions de l’EMM

Corinne Merrer-Gasselin direction

Samuel Taugourdeau direction

Œuvres d’Offermans

Ensemble de musique ancienne

Stéphane Tamby direction

Œuvres de Purcell, Crecquillon

Classe de chant de l’EMM

Irina Nikonovich direction

Œuvres de Fauré, Corse, Brahms, Tchaïkovski, Puccini

Ensemble de flûtes traversières et percussions de l’EMM

Corinne Merrer-Gasselin direction

Samuel Taugourdeau direction

Œuvres de Janequin, Gillespie

16h30 – Salle Coppélia (45’) – 12€

Marie-Ange Nguci piano

Sinfonia Varsovia

Chopin : Nocturne en do dièse mineur opus posthume

Chopin : Concerto pour piano et orchestre n°2 en fa mineur opus 21

Fleuron du piano romantique, le 2ème Concerto pour piano de Chopin présente un mouvement lent délicat et inspiré dont la mélodie s’épanche dans un climat de tendre intimité.

18h00 – Salle Coppélia (45’) – 6€

Thomas Leleu tuba

Guillaume Vincent piano

“De midi à minuit”

Weil : Youkali, Speak low, Berlin im Licht

Rachmaninov : Mélodie opus 21 n°9

Tchaïkovski : Lullaby

Liszt : Rêve d’amour (Nocturne n°3)

Arban : Venice Carnival

Brahms : Wiegenlied (Berceuse)

Piazzolla : Le Songe d’une nuit d’été

Arlen : Over the Rainbow

Ponchielli : Dance of the hours

19h15 – Église Saint-Thomas (45’) – 10€

Ensemble Vocal de Lausanne

Florent Lattuga piano

Pierre-Fabien Roubaty direction

Brahms : Waldesnacht opus 62 n°3

Brahms : Der Gang zum Liebchen opus 31 n°3

Brahms : Sehnsucht opus 49 n°3

Brahms : Nächtens opus 112 n°2

Brahms : O schöne Nacht opus 92 n°1

Schubert : Shicksalslenker D. 763

Schubert : Gebet D. 815

Schumann : Nachtlied opus 108

Schumann : Zigeunerleben opus 29/3

Von Herzogenberg : Nachtlied opus 73 n°1

La nuit et ses multiples atmosphères ont été une source d’inspiration privilégiée pour les compositeurs romantiques allemands ; on doit ainsi à Schubert, Schumann, Brahms et jusqu’à son disciple Heinrich von Herzogenberg les plus belles évocations romantiques de la nuit.

20h30 – Salle Coppélia (45’) – 8€

Cello8 octuor de violoncelles

Raphaël Pidoux violoncelle et direction

“La nuit dans l’opéra”

Schubert : Nachtgesang im Walde D. 913

Schubert : Ständchen, extrait de Schwanengesang D. 957

Schubert : Die Nacht D. 983

Schubert : Du bist die Ruh D. 776

Strauss : Traumlicht opus 123

Brahms : Nachtwache opus 104 n°1 et 2

Brahms : Waldesnacht opus 62 n°3

Brahms : In stiller Nacht Wo034 n°8

Gounod : Nuit resplendissante

Saint-Saëns : Calme des nuits opus 68 n°1

Puisant dans le répertoire vocal, Roland Pidoux, éminent violoncelliste, a signé les transcriptions de ce programme destiné à un ensemble particulier : l’octuor de violoncelles – en l’occurrence Cello8, ensemble de jeunes musiciens créé par l’association Talents et Violon’celles. Tout en restant fidèle aux harmonies choisies par les compositeurs, il offre à ces musiques une couleur différente et nous plonge dans l’infinie poésie d’un répertoire lyrique s’étendant du romantisme aux toutes dernières années du XIXe siècle.

DIMANCHE 29 JANVIER 2023

11h00 – Salle Coppélia (45’) – 2€

Harmonie Municipale de La Flèche et Harmonie Le Bailleul-Villaines

Gilles Tricot, Louis Séchet, Laurent Hubert direction

Œuvres de Brahms, Beethoven, Cliff, Ocean, Rameau, Perri

14h00 – Salle Coppélia (45’) – 8€

Les Itinérantes trio vocal a capella

“L’heure du songe”

Les Itinérantes vous convient entre berceuses du monde et standards de jazz à un voyage au royaume des songes où se côtoient fées, créatures magiques et reines mystérieuses… Douces, puissantes, célestes ou terriennes, les voix se rencontrent, dans des langues parfois disparues ou inventées.

15h15 – Église Saint-Thomas (45’) – 2€

Chorale du Carroi

Lola Dumesge direction et accompagnement

Œuvres de Mancini, Mozart, Brahms

Chœur d’Hommes du Carroi

André Duchemin direction

Œuvres de Rameau, Donizetti, Beethoven, Abt, Mozart

Chorale “La Flèche en chœur”

Irina Nikonovich direction et accompagnement

Œuvres de Saint-Saëns, Tchaïkovski, Verdi, Whitacre

Chorale du Carroi

Chœur d’Hommes du Carroi

Chorale “La Flèche en chœur”

Œuvres d’Offenbach

16h15 – Salle Coppélia (45’) – 12€

Birane Ba récitant

Paris Mozart Orchestra

Claire Gibault direction

Mendelssohn : Le Songe d’une nuit d’été

Directement inspiré de la comédie de Shakespeare dont il recrée à merveille l’atmosphère de féérie nocturne, ce chef-d’œuvre orchestral de Mendelssohn compte parmi les plus belles évocations romantiques de la nuit, particulièrement le Nocturne central qui figure le sommeil des protagonistes endormis par le lutin Puck.

17h30 – LE LUDE, Espace Ronsard (45’) – 6€

Trio Hélios trio avec piano

“Nuit d’ivresses”

Fibich : Poème opus 39, transcription pour trio avec piano

Tchaïkovski : Nocturne opus 19 n°4 pour violoncelle et piano

Boulanger : Nocturne pour violon et piano

Szymanowski : Nocturne opus 28 pour violon et piano

Bloch : Trois Nocturnes pour trio avec piano

Dubois : Nocturne pour violoncelle et piano

Enesco : Sérénade lointaine pour trio avec piano

17h45 – Salle Coppélia (45’) – 4€

Jean-Marc Luisada piano

“La nuit au cinéma”

Brahms : Trois Intermezzi opus 117

Brahms : Variations en ré mineur opus 18b

Mahler/Tharaud : Adagietto, extrait de la Symphonie n°5

Gershwin : Rhapsody in Blue

Cinéphile passionné, Jean-Marc Luisada s’inspire des histoires du monde pour enrichir son propre univers. C’est tout naturellement qu’il a eu l’idée de ce programme illustrant “la nuit au cinéma” et qui vous donnera à entendre quelques-unes des plus belles musiques portées à l’écran par Louis Malle (Les Amants), André Delvaux (Rendez-vous à Bray), Woody Allen (Manhattan) ou Luchino Visconti (Mort à Venise).

19h15 – Salle Coppélia (45’) – 8€

Frank Braley piano

Quatuor Ellipsos quatuor de saxophones

Piazzolla/Voirpy : Histoire du tango

Tchaïkovski/Herrouët : Casse-Noisette

Après l’emblématique Histoire du tango d’Astor Piazzolla qui met en lumière la vie sulfureuse des noctambules de Buenos Aires, une version inédite du chef-d’œuvre de Tchaïkovski, page célèbre évoquant la transformation nocturne de Casse-Noisette en un prince bataillant contre le Roi des rats.

BILLETTERIE

Ouverture de la billetterie le samedi 10 décembre 2022 de 10h à 12h30 au Carroi.

Puis lundi et jeudi de 13h30 à 18h, mardi, mercredi et vendredi de 10h à 12h et de 13h30 à 18h.

Fermeture du lundi 19 décembre 2022 au lundi 2 janvier 2023 inclus.

Billetterie en ligne à partir du samedi 10 décembre sur www.lecarroi.org

Le Carroi – Espace Montréal – BP 40028 – 72200 La Flèche

Tél : 02 43 94 08 99 – billetterie@carroi.org

LE LUDE

Billetterie en ligne à partir du samedi 10 décembre sur www.lecarroi.org et le jeudi 15 décembre de 9h à 12h à l’Espace Ronsard.

L’Espace Ronsard – 16 place du Champ de Foire – 72800 Le Lude.

Renseignements : 07 50 12 80 54 : culture@ville-lelude.fr

ACCESSIBILITE

Lieux accessibles aux personnes à mobilité réduite (en faire part lors de la réservation).



Trio Hélios © Andrej Grilc