Soirée occitane
Baziège

Haute-Garonne

Soirée occitane Samedi 4 février, 21h00 Salle Coopé Allées Paul Marty Baziège

Entrée libre

Soirée organisée autour d’un spectacle « Au fil de la vie » par le groupe occitan Pimparèla quartet avec la participation de País de cocanhá (chant danses musique) et un qu’es aqua (Francis Daydé). Salle Coopé Allées Paul Marty Baziège Baziège allées paul marty Baziège 31450 Haute-Garonne Occitanie Soirée occitane – Soirée organisée autour d’un spectacle « Au fil de la vie », créé et joué par le groupe occitan Pimparèla quartet, qui fait revivre quelques moments de la vie des femmes au début du siècle dernier, en musiques,chants,danses et conte : Céline Lajeunie (Accordéon diatonique, chant), Françoise Farenc et Véronique Vidal (Chant, danse), Nicole Audouy (Chant, percussion), Jean-Marie Arnal (Meteur en scène), Régis Gal (décor). Ce spectacle est suivi d’une deuxième partie animée par País de cocanhá (chants, danses musique) et un qu’es aqua (Francis Daydé).

