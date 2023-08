Saison Culturelle : L’Homme à tête de Chou in Uruguay Salle Confluences Bourganeuf, 22 octobre 2023, Bourganeuf.

Bourganeuf,Creuse

DANS LE CADRE DE : Jazz à la Sout !

Variation sur la musique de Serge Gainsbourg !

‍ ‍ ‍ Tout public !

Réservations et renseignements au 05 55 52 21 94.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . EUR.

Salle Confluences

Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine



IN THE FRAMEWORK OF: Jazz à la Sout!

? Variation on the music of Serge Gainsbourg!

??????? All audiences!

Bookings and information on 05 55 52 21 94

EN EL MARCO DE: ¡Jazz à la Sout!

? ¡Variación sobre la música de Serge Gainsbourg!

??????? ¡Todos los públicos!

Reservas e información en el 05 55 52 21 94

IM RAHMEN VON: Jazz à la Sout!

? Variation auf die Musik von Serge Gainsbourg!

??????? Für alle Altersgruppen!

Reservierungen und Informationen unter 05 55 52 21 94

Mise à jour le 2023-08-07 par OT Creuse Sud Ouest