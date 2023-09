Les mains de l’Argentière Salle Confluences Bourganeuf, 28 septembre 2023, Bourganeuf.

Bourganeuf,Creuse

Spectacle « Les Mains de l’Argentières »

Compagnie Djalma Promordial Science

Mise en scène / Danse : Ephia Gburek

Accordéon / Jeu sur scène : Vincent Valente

Collaboration à la m.e.s / Lumière : Stéphane Raveyre

Collectes visuelles et sonores : Céline Pierre

Organisé par le Site de Pratiques Théâtrales Lavauzelle avec La Broussaille et l’Association L’Habit Fait le Paysage.

Avec le soutien de la DRAC Nouvelle Aquitaine, le dispositif Eté Culturuel 2023 et la Communauté de Communes Creuse Sud Ouest.

2023-09-28 fin : 2023-09-28 . EUR.

Salle Confluences

Bourganeuf 23400 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Les Mains de l’Argentières » show

Djalma Promordial Science Company

Direction / Dance: Ephia Gburek

Accordion / Acting : Vincent Valente

Collaboration on direction / Lighting: Stéphane Raveyre

Visual and sound collection: Céline Pierre

Organized by Site de Pratiques Théâtrales Lavauzelle with La Broussaille and Association L’Habit Fait le Paysage.

With support from DRAC Nouvelle Aquitaine, Eté Culturuel 2023 and the Communauté de Communes Creuse Sud Ouest

Espectáculo « Les Mains de l’Argentières

Compañía Djalma Promordial Science

Dirección / Danza: Ephia Gburek

Acordeón / Actuación en escena: Vincent Valente

Colaboración en la dirección / Iluminación: Stéphane Raveyre

Colección visual y sonora: Céline Pierre

Organizado por el Site de Pratiques Théâtrales Lavauzelle con La Broussaille y la Asociación L’Habit Fait le Paysage.

Con el apoyo de la DRAC Nouvelle Aquitaine, el programa Eté Culturuel 2023 y la Communauté de Communes Creuse Sud Ouest

Aufführung « Les Mains de l’Argentières » (Die Hände von Argentières)

Djalma Compagnie Promordial Science

Regie / Tanz: Ephia Gburek

Akkordeon / Spiel auf der Bühne: Vincent Valente

Mitarbeit bei der Regie / Licht: Stéphane Raveyre

Visuelle und akustische Sammlungen: Céline Pierre

Organisiert von der Site de Pratiques Théâtrales Lavauzelle mit La Broussaille und der Association L’Habit Fait le Paysage.

Mit der Unterstützung der DRAC Nouvelle Aquitaine, dem Dispositiv Eté Culturuel 2023 und der Communauté de Communes Creuse Sud Ouest

