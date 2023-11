Histoire de la rocade, un lien pour la métropole Salle Condorcet Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Lormont Histoire de la rocade, un lien pour la métropole Salle Condorcet Lormont, 29 février 2024, Lormont. Histoire de la rocade, un lien pour la métropole Jeudi 29 février 2024, 18h00 Salle Condorcet Entrée gratuite. Animée par Frédérick Llorens, spécialiste de l’hsitoire de l’automobile et auteur du livre « L’automobile à Bordeaux 1945-2000 », relatera les grandes étapes de l’histoire de la rocade bordelaise, un axe routier majeur qui a contribué à l’évolution des différentes communes de l’agglomération et à la cosntruction de la notion de métropole. Salle Condorcet rue Condorcet, 33310 Lormont Lormont 33310 Vieux Lormont Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 31 03 99 38 »}, {« type »: « email », « value »: « mbm@mbordeauxm.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-02-29T18:00:00+01:00 – 2024-02-29T19:30:00+01:00

2024-02-29T18:00:00+01:00 – 2024-02-29T19:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Salle Condorcet Adresse rue Condorcet, 33310 Lormont Ville Lormont Departement Gironde Age max 99 Lieu Ville Salle Condorcet Lormont latitude longitude 44.873709;-0.524565

Salle Condorcet Lormont Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormont/