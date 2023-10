Le désir dans l’art Salle Condorcet Lormont Catégories d’Évènement: Gironde

Lormont Le désir dans l’art Salle Condorcet Lormont, 16 janvier 2024, Lormont. Le désir dans l’art Mardi 16 janvier 2024, 18h30 Salle Condorcet Entrée gratuite. ↓ Programme annuel UPHG Salle Condorcet rue Condorcet, 33310 Lormont Lormont 33310 Vieux Lormont Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « http://facebook.com/uphg.lormont »}] [{« data »: {« author »: « Ville de Lormont », « cache_age »: 86400, « description »: « Programme des confu00e9rences et ateliers proposu00e9s u00e0 tous gratuitement par l’Universitu00e9 populaire des Hauts de Garonne pour la saison 2023 2024 », « type »: « rich », « title »: « Universitu00e9 populaire 2023-2024 », « thumbnail_url »: « https://p.calameoassets.com/230830105016-75713a2271db9f3c6b6414b422f35cc0/p1.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.calameo.com/books/003437377815c1b5c8732 », « thumbnail_height »: 1596, « author_url »: « https://www.calameo.com/accounts/3437377 », « thumbnail_width »: 760, « html »: « « , « provider_name »: « calameo.com »}, « link »: « https://www.calameo.com/read/003437377815c1b5c8732 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-16T18:30:00+01:00 – 2024-01-16T20:00:00+01:00

2024-01-16T18:30:00+01:00 – 2024-01-16T20:00:00+01:00 Conférence UPHG Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Lormont Autres Lieu Salle Condorcet Adresse rue Condorcet, 33310 Lormont Ville Lormont Departement Gironde Age max 99 Lieu Ville Salle Condorcet Lormont latitude longitude 44.873709;-0.524565

Salle Condorcet Lormont Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lormont/