MARDI 24 OCTOBRE 2023 (16H-20H) Objectifs Sous un format de 4 heures, l'objectif de l'atelier « Imagine ta start-up » est de sensibiliser un grand nombre d'étudiants à l'entrepreneuriat par le Learning by doing. L'atelier repose sur une approche par l'action. Il permet de : Découvrir la créativité

Travailler un Business model Canvas

Apprendre à pitcher un projet Des équipes pluridisciplinaires d'étudiants travaillent pendant 2 heures sur le modèle économique de la start-up qu'elles choisissent de créer à l'issue d'un atelier de créativité d'une heure.

