Don du sang Salle Concorde Lille, vendredi 16 février 2024.

Don du sang Salle Concorde Vendredi 16 février, 14h00 Salle Concorde gratuit

« Ensemble, sauvons des vies ! »

Votre don est un acte citoyen, solidaire et libre qui permet de répondre à des besoins quotidiens de manière bénévole. Plus vous serez nombreux et réguliers à donner, plus nous pourrons aider ensemble chaque jour les patients qui en ont besoin.

Tel est le message de l’Etablissement Français du Sang.

Alors si vous souhaitez donnez votre sang, rendez-vous le vendredi 16 février de 14h à 19h à la salle concorde

Salle Concorde 65 rue Saint Bernard, Lille Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France