Yoga adapté Salle Concorde Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

Yoga adapté Salle Concorde, 9 février 2023, Lille. Yoga adapté Jeudi 9 février, 15h00 Salle Concorde

gratuit

intergénérationnel Salle Concorde 65 rue Saint Bernard, Lille Wazemmes Lille 59000 Nord Hauts-de-France

Salle Concorde au Centre Social Projet Le Centre Social Projet met en place une séance yoga adapté bien être intergénérationnelle le jeudi 9 février de 15h à 16h à la salle Concorde en partenariat avec TA1AMI.

Action pensée pour les seniors mais ouverte à tous et gratuite. Une heure de yoga qui sera suivi d’un goûter convivial.

Renseignements et inscriptions au 03 20 92 21 49

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-09T15:00:00+01:00

2023-02-09T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Salle Concorde Adresse 65 rue Saint Bernard, Lille Wazemmes Ville Lille lieuville Salle Concorde Lille Departement Nord

Salle Concorde Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Yoga adapté Salle Concorde 2023-02-09 was last modified: by Yoga adapté Salle Concorde Salle Concorde 9 février 2023 lille Salle Concorde Lille

Lille Nord