Le village de l'entrepreneuriat et de l'emploi Salle Concorde, 2 décembre 2022, Lille.

Salle Concorde 65 rue Saint Bernard, Lille

Salle Concorde au Centre Social Projet L’association Pour toi l’entrepreneur organise pour la troisième fois un événement dédié aux entrepreneurs des quartiers. A cette occasion seront réunis chefs d’entreprises et porteurs de projets des quartiers, dans une dynamique positive de partage et de développement. Nous vous donnons rendez-vous pour l’inauguration officielle le 02 Décembre 2022 à 10h

au Centre Social du Faubourg de Béthune

65 rue Saint Bernard à Lille. Pour sa troisième édition, notre événement phare proposera aux visiteurs une grande sélection de stands, conférences, et ateliers destinés à l’accompagnement des entrepreneurs des quartiers. Au programme : pitch, financement, leadership, business model, réseaux sociaux, marketing… en compagnie de nos experts comptables, juristes, chefs d’entreprises et mentors.

2022-12-02T10:00:00+01:00

2022-12-02T17:00:00+01:00

